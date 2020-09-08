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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكثيف أمني لإعادة انتخابات الشيوخ بأسيوط وفتح اللجان فى موعدها

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:47 ص
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
محمد أبو شادي
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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن اللجان الانتخابية بجميع قرى ومراكز المحافظة قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأوضح محافظ أسيوط إن انتخابات مجلس الشيوخ تجري في 636 لجنة فرعية موزعين على 15 لجنة عامة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة وسط تأمين أمني مكثف.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين على أن تغلق أبوابها في التاسعة مساءً وتستمر عملية التصويت اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد بدأت عملها صباح اليوم - بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة والعميد أركان حرب خالد شكرى بالمنطقة الجنوبية العسكرية والعقيد محمود صبحي المستشار العسكرى للمحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة - لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ والتي تستمر لمدة يومين حيث تواصلت مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لمتابعة فتح اللجان المختلفة.

ووجه المحافظ برفع الاستعداد لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية لتوفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة فضلا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية طوال يومي التصويت للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين للنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخب سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وتتم جولة الاعادة للانتخابات تحت اشراف قضائي كامل.

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