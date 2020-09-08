مدير أمن بورسعيد يتفقد لجان انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ

تفقد اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لجان انتخابات إعادة مجلس الشيوخ ببورسعيد، وذلك في الساعات الأولى لفتح اللجان.شدد مدير أمن بورسعيد على القوات المكلفة بحماية اللجان باليقظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والعمل على مساعدة كبار السن والتعامل بكل قوة مع أي محاولات للخروج عن القانون.شملت جولة اللواء ناصر حريز عددًا من اللجان الانتخابية، وأشاد مدير أمن بورسعيد بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة البواسل في خدمة الوطن وحماية الشعب وفرض الأمن والأمان والانضباط خلال انتخابات إعادة مجلس الشيوخ.كانت قد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيروس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.وتابعت الأجهزة التنفيذية، انتظام سير العملية الانتخابية لتذليل أي معوقات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات الواقية والالتزام بعلامات التباعد بين الناخبين أثناء الإدلاء بالأصوات.تعد بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألفا و919 ناخبا، موزعين على 98 مركز انتخابي، تضم 108 مقرات انتخابية ولجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بقسم الشرق 40 ألفا و611 ناخبا موزعين على 7 مراكز انتخابية تضم 7 مقار ولجان فرعية، وقسم العرب 55 ألفا و81 ناخبا موزعين على 11 مركزا انتخابيا يضم 11 مقرا ولجنة فرعية، وقسم المناخ 75 ألفا و888 ناخبا موزعين على 20 مركزا انتخابيا تضم 20 مقرا ولجنة فرعية، وقسم الضواحي 86 ألفا و31 ناخبا موزعين على 16 مركزا انتخابيا تضم 16 مقرا ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد أول 60 ألفا و822 ناخبا موزعين على 11 مركزا انتخابيا تضم 11 مقرا ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد ثان 5 آلاف و625 ناخبا موزعين على مركز انتخابي واحد يضم مقر ولجنة فرعية واحدة.بينما يبلغ عدد الناخبين بقسم الزهور 157 ألفا و449 ناخبا موزعين على 22 مركزا انتخابيا تضم 32 مقرا ولجنة فرعية، وقسم جنوب أول 17 ألفا و471 ناخبا موزعين على 4 مراكز انتخابية تضم 4 مقار ولجان فرعية، وقسم جنوب ثاني 15 ألفا و941 ناخبا موزعين 6 مراكز انتخابية تضم 6 مقار ولجان فرعية.هذا وقد فاز عادل اللمعي، بالجولة الأولى ضمن مقعد القائمة الوطنية، وحصل الدكتور عاطف علم الدين، صاحب المركز الأول ضمن 8 مرشحين على أكثر من 18 ألف صوت، بينما حصل أحمد جوهر صاحب المركز الثاني على 9900 صوت لتكون الإعادة بينهما.