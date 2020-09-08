إقبال متوسط على إعادة انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ (صور)

شهدت انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إقبالًا متوسطًا من المواطنين، وتصدر كبار السن والسيدات المشهد الانتخابي.وتضم المحافظة 585 لجنة فرعية بالمدن والقرى، ويبلغ عدد أبناء المحافظة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 2 مليون و350 ألف ناخب.وانتظمت أعمال التصويت بـ 585 لجنة انتخابية بمحافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، أول أيام إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، حيث فتحت أبوابها أمام الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة، وفرض كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد الأمن لفحص هوية المترددين على اللجان كما تم وضع بوابات إلكترونية بمدخل اللجان.ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.وكذلك تزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.