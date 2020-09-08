مصدر أمنى يوضح حقيقة وفاة عمرو أبوخليل فى السجن

نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من ادعاءات بشأن وفاة المدعو عمرو أبو خليل نتيجة أزمة قلبية، عقب مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن اعتراضًا منه على بعض الأمور داخل السجن.وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا، موضحًا أن المتوفى كان له تاريخ مرضى "ارتفاع فى نسبة السكر بالدم"، ويصرف له العلاج اللازم بصفة دورية منذ إيداعه بالسجن على ذمة إحدى القضايا، وتم نقله إلى عيادة السجن فور شعوره بحالة إعياء وتوفى آنذاك.وأوضح المصدر أنه بتوقيع الكشف الطبى على المتوفى، بمعرفة الطبيب المختص، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية.وأضاف المصدر أنه بسؤال شاهدى الواقعة المُسكنان مع المتوفى بذات الغرفة أقرا بسرعة اصطحابه لتوقيع الكشف عليه بمعرفة إدارة السجن وأن وفاته طبيعية.وأكد أن ما تم تناوله من إدعاءات فى هذا الصدد يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية فى نشر الأكاذيب والشائعات، واستمرارًا لمحاولاتها اليائسة للضغط على أجهزة الدولة للإفراج عن عناصرها المودعين بالسجون نفاذًا لأحكام القضاء.