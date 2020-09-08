قبل الموجة الثانية.. طبيبة نفسية تقدم 5 نصائح لتفادى الإصابة بكورونا

حذر عدد من أطباء حول العالم من التهاون والاستهتار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تعتبر طوق النجاة من الإصابة بـ فيروس كورونا.وأشاروا إلى أن، الموجة الثانية من كورونا إذا حدثت ستكون أشد وأعنف وأسرع انتشارا. وستفتك بالشباب وتنهي جهاز المناعة لديهم.وأوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، عددًا من النصائح النفسية لتفادى الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية ومنها:- عدم الإكثار من سماع الأخبار السيئة التي تخص فيروس كورونا.- الاهتمام بارتداء الكمامات وإتباع الإجراءات الاحترازية.- ضرورة ممارسة التمارين الرياضية لتخفيف التوتر.- ممارسة الحياة الطبيعية قدر الإمكان، شريطة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.- احم نفسك ولا تخف وقدم المساعدة للآخرين.وذكرت صافيناز أعراض القلق النفسي بسبب فيروس كورونا:الإنسان يمكن أن يمر بمجموعة من المشاعر والأعراض بسبب الخوف من فيروس كورونا وهذه الأعراض هى:-صعوبة النوم.-صعوبة في التركيز.-الغضب والقلق والذعر.-أن تكون شديد الحساسية بشأن صحتك وجسدك.-مشاعر اليأس.-الخوف من السعال أو المرض.-الانسحاب الاجتماعي.