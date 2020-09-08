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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-9-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:04 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 8-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، شهد سعر اليورو اليوم استقرارًا أمام الدولار ليسجل 1.18 دولار، وكان الدولار قد هوى لأدنى مستوى مقابل اليورو بداية سبتمبر، إثر جائحة كورونا وتأهب المستثمرين، أما الجنيه الإسترليني فانخفض 0.5% أمام اليورو اليوم ليسجل 1.32 دولار.

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي وبنك قناة السويس، مقابل تراجع سعر اليورو اليوم في بنك مصر وبنك الكويت الوطني.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-9-2020 في البنوك المصرية


انخفض سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75 جنيه، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.85 جنيه، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.58 جنيه ووللبيع 18.76 جنيه، أما في بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.76 جنيه.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي تراجع اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل اليورو للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.79 جنيه.

أسعار اليورو اليوم


كما ارتفع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.80 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.83 جنيه.

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