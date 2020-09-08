سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-9-2020 في البنوك المصرية

انخفض سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75 جنيه، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.85 جنيه، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.58 جنيه ووللبيع 18.76 جنيه، أما في بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.76 جنيه.



وفي البنك العربي الأفريقي الدولي تراجع اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل اليورو للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.79 جنيه.



أسعار اليورو اليوم





كما ارتفع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.80 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.83 جنيه.