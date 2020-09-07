محافظ سوهاج: إزالة 804 حالات تعدٍ على أملاك الدولة خلال 60 يومًا

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 804 حالات تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال 60 يوما، ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم الأربعاء 8 يوليو الماضي، وتستمر حتى 15 سبتمبر الجاري، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.وكشف "الفقي" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قد قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات أسفرت عن إزالة 581 حالة تعد على أراضي مبانٍ بمساحة 65 ألفا و37 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 223 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 310 فدادين و11 قيراطا و15 سهما.وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.