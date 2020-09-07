زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب مدينة موش التركية

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات، على مقياس ريختر، مدينة موش التركية، وشعر به سكان المقاطعات المجاورة.وذكر موقع «خلق تي في» التركي، نقلا عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، أن الزلزال وقع منتصف ليل أمس، بمدينة موش التركية، وبلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر، ووقع الزلزال على عمق 9.6 كيلو مترات تحت الأرض.ولم تقع أي خسائر في الأرواح، ولكن شعر سكان المقاطعات المجاورة بتأثير الهزة الأرضية، وتسببت في حالة من الذعر والخوف، وفقا لما نقله موقع تركيا الان اليوم الإثنين.وكانت المعارضة التركية اتهمت حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، بالاستيلاء على 50 مليار ليرة حصيلة ما جمعته من ضرائب الزلزال، التي بدأ تطبيقها منذ زلزال 1999، وعدم اتخاذ أي تدابير لمواجهة الزلازل، على الرغم من فرضها ضريبة خاصة منذ زلزال مرمرة الذي أودى بحياة الالاف عام 1999، مخلفا دمارا كبيرا.