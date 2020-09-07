رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى إريتريا على رأس وفد أمني

غادر صباح اليوم الإثنين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الخرطوم، متوجها إلى دولة إريتريا في زيارة قصيرة.ووفقا للصفحة الرسمية لمجلس السيادة، على موقع «فيسبوك»، فإن الوفد المرافق للبرهان يضم مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن ياسر محمد عثمان.