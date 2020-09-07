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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعلان الطوارئ من المستوى الثاني في كاليفورنيا بسبب درجات الحرارة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:12 ص
الحرارة
الحرارة
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أعلنت السلطات الأمريكية حالة الطواريء من المستوى الثاني في ولاية كاليفورنيا بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وذكرت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم الاثنين، أن السلطات لديها مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي خلال الساعات المقبلة.

وكانت السلطات الأمريكية قد أجلت عشرات المحاصرين بسبب الحرائق بشمال كاليفورنيا بواسطة مروحيات.

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