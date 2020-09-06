محافظ قنا: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية العطيات على مدار يومين

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة، ستقوم بتنفيذ قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بقرية العطيات بمركز دشنا، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقرى المجاورة بشكل مجاني على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين.وأوضح الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، في تصريحات صحفية، أنه سيتم من خلال هذه القافلة الكشف على الحالات في عدد من التخصصات الطبية المختلفة تتضمن (نساء - تنظيم أسرة - جلدية - جراحة - باطنة – أطفال - عظام)، مؤكدا أن توقيع الكشف وصرف العلاج سيكون مجانًا للجميع، بالإضافة إلى إجراء التقارير اللازمة للعلاج والعمليات على نفقة الدولة في حالة الاحتياج لذلك.