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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط بؤرتين إجراميتين لترويج 59 طربة حشيش بأسيوط

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:44 م
حشيش
حشيش
مريم جبل- عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من استهداف بؤرتين إجراميتين وضبط 59 طربة لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة.

ورصدت الإدارة بؤرتين بمديرية أمن أسيوط يقوم على إدارتهما عدة عناصر إجرامية خطرة (بقرية عرب العمايم بدائرة مركز شرطة منفلوط، وقرية الزاوية بدائرة مركز شرطة أسيوط تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن أسيوط والأمن المركزى، تم استهداف بؤرة قرية عرب العمايم - دائرة مركز شرطة منفلوط.

وتم ضبط 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3.800 كيلوجرام - كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام - 95 قرصا من عقار الكبتاجون المخدر- 44 قرصا من عقار الترامادول المخدر - كمية مسحوق بنى اللون يشتبه فى كونه مادة مخدرة - بندقية آلية - و5 خزن أسلحة نارية وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - 2 سيارة - عدد 3 هواتف محمولة - 2 ميزان - سلاح أبيض) بحوزة مسجل مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط.

وفى بؤرة قرية الزاوية - دائرة مركز شرطة أسيوط تم ضبط (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.400 كيلوجرام - سيارة - دراجة نارية بدون لوحات معدنية - مبلغ مالى - عدد 5 هواتف محمولة) بحوزة 5 عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط – لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهم بمحل إقامتهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و700 ألف جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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