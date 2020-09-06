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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الانتهاء من صرف معاشات الـ2000 جنيه

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:04 م
معاشات
معاشات
ولاء جمال
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تنتهى الهيئة القومية للتأمينات، اليوم الأحد، من صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه.

وكانت الهيئة، بدأت في صرف معاشات شهر سبتمبر، الثلاثاء الماضي، لجميع الفئات من خلال ماكينات الصرف الآلي، حيث تم بدء الصرف لمن يتقاضون 1000 جنيه الثلاثاء 1 سبتمبر والأربعاء 2 سبتمبر.

وفيما يتعلق بمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، سيتم الصرف لهم يومي غدا الاثنين 7 سبتمبر والثلاثاء 8 سبتمبر.

أما من يتقاضون أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحددة لهم، فتم الصرف لهم اعتبارا من اليوم الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الانتهاء من الصرف.

من جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن إجمالي من يتم منحهم العلاوات الخمس بدءا من سبتمبر الجارى، يقترب من 60 ألفًا تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية، والسواقط من المرحلة الأولى، فيما سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت لتوفير مستنداتهم.

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