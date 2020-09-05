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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جورجيو أرماني يقدم 5 قطع أساسية لا غنى عنها فى خزانة السيدات

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:50 م
جورجيو أرماني
جورجيو أرماني
غادة موسى
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يعتبر جورجيو أرماني، هو إمبراطور الموضة الإيطالية الذى أسس تراثا لا يمكن تجاهله، وأحاديثه ترمز للكماليات ويجب أخذها فى عين الاعتبار، فمنذ ظهوره فى عالم الأزياء لأول مرة عام 1975، أحدث جلبة بخياراته وذوقه الخاص.

وفي حديث له مع مجلة "فوج" قدم 5 أشياء أساسية لا يجب على المرأة الاستغناء عنها في خزانة ملابسها:

- "السترة" بالنسبة له هى حجر الزاوية في أي خزانة ملابس أنثوية، إنها قطعة متعددة الاستخدامات أعاد ابتكارها بطريقة غير رسمية ومريحة، وفوق كل شيء ليست مقيدة، وقام بتطويرها في الثمانينيات للرجال والنساء، وأصبحت رمزا لعلامته التجارية.
- بنطلون مريح.
- قمصان أساسية
- البلوزات الأنثوية.
- معطف طويل.

ويعود جورجيو، فى الخريف بأسلوب جديد لإحياء الذخيرة الكلاسيكية كرهان آمن، بعيدًا عن صخب انحرافات الاتجاهات في عالم الموضة، فهو يهدف إلى خزانة ملابس خالدة للرجال والنساء تمزج بين الطبقة البسيطة والروح الحضرية للعلامة التجارية الإيطالية.

ويحاول دائما جورجيو أرماني، أن يضع فى خط الأزياء الخاص به جميع الأساسيات الأنيقة والعصرية للحياة اليومية، سواء كنا نتحدث عن السراويل المريحة، والبدلات، والمعاطف الطويلة، والسترات الجلدية، والبلوزات الجميلة، والقمصان القطنية، والسترات الصوفية الناعمة أو السراويل القصيرة مقلوبة بألوان BCBG، والتي يعتبر اللون الأزرق الداكن مفتاحها.

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