الروسى يكسب.. تجارب لقاح سبوتنيك على مرضى كورونا مبشرة

نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى، تقريرا يفيد بأن اللقاح الروسى المعروف باسم "سبوتنيك" نجح بشكل كبير فى التصدى لمواجهة كورونا.وأصبح "سبوتنيك" اللقاح الأول في العالم الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام الجماعي، الشهر الماضي، مع تطلع فلاديمير بوتين للحقن على مستوى البلاد في أكتوبر.وأثارت هذه الخطوة ضجة في المجتمع العلمي، لأنه لم يكن هناك دليل يثبت أن اللقاح- الملقب بـ"Sputnik"- يعمل أو آمن.وأكدت نتائج تجربتين سريريتين تم إجراؤهما في موسكو، ونشرتا اليوم في المجلة البريطانية The Lancet، أن اللقاح آمن وفعال ومن المقرر أن يطرح بالأسواق قريبا.وقال علماء روس إن الوخز بالحقن حفز استجابة مناعية لدى المشاركين الملقحين ولم يسبب مشاكل صحية خطيرة.ويشير إنتاج الأجسام المضادة التي شوهدت في المرضى إلى أن اللقاح كان قادرًا على تحضير الجسم ليكون قادرًا على صد Covid-19.وشارك 76 شخصًا في الدراسة، نصفهم تعرضوا للطعن بالفعل، وكان المتطوعون جميعًا بصحة جيدة ومعظمهم في العشرينات والثلاثينات من العمر.ويمكن أن تكون اللقاحات أكثر خطورة عند كبار السن والضعفاء لأن أجهزتهم المناعية أضعف من أن تقاوم الكميات الضئيلة من الفيروس في اللقاح.ما هو اللقاح الروسي؟يسمى لقاح ناقلات الفيروس، مما يعني أنه يستخدم فيروسًا آخر لنقل العامل المناعي- الأجزاء التالفة من الفيروس التاجي الحقيقي، والتي يمكن أن تؤدي إلى رد فعل ولكن لا تسبب عدوى- إلى الخلايا البشرية.يستخدم لقاح بوتين فيروسًا غديًا، وهو نوع من الفيروسات معروف بتسببه في نزلات البرد، والذي تم إضعافه بحيث لا يمكن أن يسبب المرض.