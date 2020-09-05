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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المعلمون يدشنون «هاشتاج» لنصرتهم.. والنقابة: ليسوا فوق القانون

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:20 م
معلم
معلم
ريم محمود
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"يد المعلم تقبل لا تكبل".. هاشتاج تداوله المعلمون خلال الساعات القليلة الماضية، تعليقًا على ما يحدث من القبض على بعض المعلمين أثناء إعطائهم دروس خصوصية فى ظل منعها فى الدولة.

وعلق عدد من المعلمين على هذا الأمر، حيث قال محمد التهامى أحد المعلمين: تم تدشين هذا الهاشتاج حتى تسمع الدولة صوت المعلم، وتم تدشينه على جميع جروبات المعلمين الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى أهمها جروب "خبر عاجل أيها المعلمون"، مشيرًا إلى أن المعلمين معترضون على ما يحدث من القبض عليهم وهم يعطون دروسا خصوصية.

وأضاف التهامى لـ"الدستور": لابد من وضع آلية محددة للتعامل مع الدروس الخصوصية وعدم إهانة المعلمين بهذا الشكل أو العمل على رفع رواتبهم وتوفير حياة اجتماعية كريمة لهم، ثم محاسبتهم على إعطائهم الدروس الخصوصية.

بينما يقول أحمد محمود، معلم، إنه لابد من وضع حلول حتى تتحسن أوضاع المعلم، ولابد وأن يتم فتح حوار مجتمعى بين وزير التعليم والمعلمين.. مضيفا "لازم يكون معانا مش ضدنا"، وكل مطالبنا تعديل رواتبنا وتعديل الأساسي ليكون على عام 2020 وليس 2014.

ويقول إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين، إن الهاشتاج معناه واضح، وهو أن المعلم له أفضال على جميع المتعلمين، ولكن أى يد سوف تكبُل إذا خالفت القوانين حتى وإن كان عالما أزهريا.

وأضاف شاهين فى تصريحاته لـ"الدستور": المعلم يستحق كل التقدير والاحترام ولكنه ليس فوق القانون.

وتابع: أن الشائع بين المعلمين أنه يتم القبض على المعلمين بسبب الدروس الخصوصية وهذا غير صحيح ولكن يتم القبض لأنهم يخالفون تعليمات رئاسة الوزراء بمنع التجمع بسبب فيروس كورونا وعليهم الالتزام الكامل بتعليمات الدولة فى مواجهة هذا الفيروس، ونحن نناشد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، بسرعة إصدار قرار فيما يخص المجموعات المدرسية لأن الطلاب يبدأون الدروس والمجموعات قبل العام الدراسي ويكون هناك ضغط من أولياء الأمور على المعلمين.

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