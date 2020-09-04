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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

الطريقة الكسنزانية: التصوف منهج ربانى محمدى يقبل الآخر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:52 م
نهرو الكسنزان
نهرو الكسنزان
كتب : عمرو رشدى
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أكد الشيخ محمد نهرو الكسنزان، شيخ الطريقة الكسنزانية العلية بدولة العراق، أن التصوف الإسلامي هو منهج رباني محمدي يقبل الآخر ولا يجور على أحد بخلاف المناهج المتشددة الآخرى التي تكره الناس في الإسلام والدين، وعلى ذلك يجب على أهل التصوف في جميع أنحاء العالم أن يعملوا ليل نهار لكي يعرفوا الناس بهذا المنهج الصحيح الذي سلكه الأولياء والعارفين وآل بيت الرسول الكريم.

وأضاف "الكسنزان"، خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين لوفاة والده الشيخ محمد المحمد الكسنزان، أن على دراويش الطريقة الكسنزانية حول العالم مجهود كبير وهو تعريف الناس بالفكر الإسلامي الوسطي الذي يقبل الجميع والمتمثل في التصوف وذلك من أجل تحبيب الناس في الدين الإسلامي، كما أن الطريقة الكسنزانية هي سيدة الطرق الصوفية ولذلك وجب على مريديها أن يفتخروا بذلك أمام جميع الطرق.

وأوضح أن الراحة النفسية لاتكون إلا في المنهج الصوفي؛ لذلك وجب على الجميع أن يجرب ذلك المنهج الوسطي الذي فيه الخير كله، ومنذ أن أوجدنا الله في هذه الطريقة لم نرى شئ يخالف كتاب الله أو سنة رسوله.

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