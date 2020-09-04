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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

وفد كنائس الشرق الأوسط يزور دار الكنيسة القبطية بلبنان

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:33 م
وفد كنائس الشرق الأوسط
وفد كنائس الشرق الأوسط
تريزة شنودة
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زار وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط، ضم كلًا من الأب كابي ألفرد هاشم، مدير دائرة الشؤون اللاهوتيّة والعلاقات المسكونيّة، والأخت إميلي طنوس، منسّقة الدائرة، والسيدة سيتا هادوسيان، نيابةً عن الأمينة العامّة، الدكتورة ثريا بشعلاني، بزيارة دار الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة في سنّ الفيل بلبنان، للقاء نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران القدس ولبنان والكويت والخليج ولاستقبال الراعي الجديد ورئيس الطائفة في لبنان، الراهب تيمون السريانيّ.

وجدّد الوفد شكر المجلس والكنيسة في لبنان لقداسة البابا تواضروس الثاني وللكنيسة القبطيّة على عاطفته ومحبته إبّان المحنة التي أصابت بيروت في الرابع من أغسطس.

كما شرح وفد مجلس كنائس الشرق الأوسط لنيافته عمل المجلس ومسعاه المسكونيّ وبرامجه في الشرق الأوسط، ودوره في الإغاثة وإعادة إعمار بيروت من خلال إطلاق نداءٍ روحيّ وإنسانيّ، وعبر نداء التضامن الذي وجّهه المجلس إلى الشركاء والمنظمات والحكومات في العالم.

وتمنّى الوفد للراهب تيمون خدمةً مباركة لأبناء الكنيسة القبطيّة وتعاونًا مثمرًا مع الكنائس في لبنان، وهو الذي عمل لسنوات خلت مديرًا لبرنامج الشباب في مجلس الكنائس.

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