بومبيو: التصويت عبر البريد بكثافة يهدد نزاهة الانتخابات الرئاسية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن التصويت عبر البريد بكثافة يهدد نزاهة الانتخابات الرئاسية.وكان قد دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاية نورث كارولينا بالتصويت مرتين في انتخابات نوفمبر المقبل، على الرغم من أن هذا غير قانوني.واقترح ترامب على الناخبين إرسال تصويت بالبريد ثم التصويت شخصيًا لاختبار النظام، كثيرا ما قدم ترامب مزاعم كاذبة بأن الأصوات البريدية عرضة لتزوير انتخابي كبير.وكتب على تويتر أنه إذا صوت المواطنون بالبريد، فعليهم أيضًا الذهاب إلى مركز الاقتراع "لمعرفة ما إذا كان تصويتك بالبريد قد تم جدولته أم لا" والتصويت شخصيًا إذا لزم الأمر.