«الديمقراطي التونسي»: «النهضة» تحاول إحداث حالة شغور

كشف النائب عن التيار الديمقراطي التونسي زياد غناي، أن حركة النهضة حاولت الاتصال بالحزب لتفعيل الفصل 100 من الدستور وإحداث حالة شغور.وأفاد غناي في تصريح عبر وكالة الحدث التونسي، اليوم الجمعة، بأن حزبه تلقى عديد الاتصالات من النهضة في هذا الخصوص لكن عندما رفض سرد أعضاؤها رواية معاكسة تصور بأن التيار متشبث بحكومة الفخفاخ.في سياق آخر، أشار غناي إلى أن القيادي بحركة النهضة نورالدين العرباوي وجهت له تهم تهز البلاد ولم يجد الإجابة لها، في رده على تصريحات الخميري التي تساءل فيها عن سبب ظهور محمد عبو في هذا التوقيت لكشف شبهات فساد النهضة وهو الذي كان في الحكم ووزيرا لمكافحة الفساد.وذكر غناي، أن عبو قبل التوجه للرأي العام توجه إلى الهياكل المعنية وإلى وزير الداخلية والقضاء وكشف عن هذه الملفات عندما كان في الوزارة ولم يجعل من مقاومة الفساد حربا إعلامية ولم يستثمر في قانون مقاومة الفساد، وفق قوله.وكشف غناي عن ذهاب تلك الملفات للبرلمان وأنها لن تظل حديثا لندوة صحفية قائلا: "إن تلك الملفات ستغير المشهد السياسي مستقبلا في تونس".