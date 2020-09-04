الكويت تسجل 865 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه بذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 79417 حالة، مشيرةً إلى أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.