رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط» توضح أهم ملامح مبادرة المشاركة المجتمعية (إنفوجراف)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:36 م
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
طباعة
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفوجرافين حول مبادرة المشاركة المجتمعية وأهدافها، وآليات الوزارة لتفعيل مبادئها.

وتناول الانفوجراف الأول الإشارة إلى الآليات التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفعيلًا لمبادئ مبادرة المشاركة المجتمعية مثل: تطبيق "الوزيرة تجيب" للتواصل المستمر مع المواطنين خاصة الشباب منهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم ومقترحاتهم، ترسيخًا لإيمان الوزارة بكون الشباب هم قادة المستقبل، إلى جانب تطبيق "شارك 2030" ليمكن المواطنين من متابعة المشاريع المختلفة المنفذة والجاري تنفيذها في كل محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مرصد إجراءات كوفيد 19 لرصد وتتبع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كوفيد-19 بهدف التعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل الفئات المستفيدة.

وأشار الانفوجراف الثاني إلى الأهداف التي تستهدفها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة المالية، وتتمثل هذه الأهداف في توطين أهداف التنمية المستدامة والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، علاوة على تعزيز الشفافية والمساءلة من رصد وتحليل المشكلات المحلية وعمل تصور كامل لحلها ورفعها للوحدات المحلية والأحياء فى ملفات التخطيط المحلي، فضلًا عن تفعيل المشاركة المجتمعية بحيث يصبح المواطن شريكا أصيلا في حل مشاكله المجتمعية.
«التخطيط» توضح أهم ملامح مبادرة المشاركة المجتمعية (إنفوجراف)
وزارة التخطيط
«التخطيط» توضح أهم ملامح مبادرة المشاركة المجتمعية (إنفوجراف)
وزارة التخطيط

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

زوجة الطبيب المتحرش بمريضاته تدافع عنه: «كل ذنبه إنه ناجح ومحبوب»

ضبط الطبيب النفسى المتهم بالتحرش بمريضاته فى طنطا

«تقنية العار».. ثورة غضب من دجلة والزمالك بسبب جهاد جريشة

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

image description

الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري الممتاز

image description

الحسين نجاني من الموت.. حكاية «آية» أصغر بائعة للقرآن

image description

كواليس «قعدة رجالة» لـ خالد سليم.. وموعد انطلاقه (صور)

الأكثر قراءة

«المهازل التحكيمية».. اجتماع طارئ في الزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

«تقنية العار».. ثورة غضب من دجلة والزمالك بسبب جهاد جريشة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

زوجة الطبيب المتحرش بمريضاته تدافع عنه: «كل ذنبه إنه ناجح ومحبوب»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

عقد قرانهما على جمعة.. زفاف الإعلامية نيرة خالد والنقيب عمرو إمام

الكشف عن لون شعر يزيد خطر الإصابة بالسرطان

5 نصائح لتجنب الإصابة بسرطان القولون

العسل قد يقي من السرطان

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

«صور فى المعرض» على أنغام السيمفونى بالأوبرا.. غدًا

بيت الشعر العربي يواجه الأوبئة فى بيت الست وسيلة..الأحد

إبراهيم البريدي: أطمح باستخدام فن «المرج خيط» في التعليم والموضة

محمد نبيل عن «معارض كتاب القرية»: تستهدف تحقيق العدالة الثقافية