وزير الخارجية اليونانى يلتقى جوتيريش فى نيويورك لبحث توترات المتوسط

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى نيويورك، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وسط توترات مع تركيا حول الحدود البحرية.وأفادت الخارجية اليونانية، فى بيان لها، بأن دندياس سيسافر اليوم للاجتماع مع جوتيريش، وإن المحادثات ستركز على قضايا تتعلق بالمصالح الدولية والإقليمية، مع تركيز على التطورات الراهنة في شرق البحر المتوسط وقضية قبرص وأيضا دور الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأسوشيتد برس.وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان توترًا بسبب منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تجري أنقرة عمليات استكشاف لاحتياطيات الطاقة في قاع البحر، في منطقة تقول اليونان إنها ضمن جرفها القاري.