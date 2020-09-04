سعر اليورو اليوم الجمعة 4-9-2020 فى البنوك المصرية

وارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 19.09 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.86 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.83 جنيه، مقابل استقرار اليورو في بنك بلوم ليسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.83 جنيه.



سعر اليورو اليوم الجمعة 4-9-2020 في البنوك المصرية

وفي بنك كريدي أجريكول سجل اليورو مقابل الجنيه المصري للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.83 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.83 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.83 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.90 جنيه، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فبلغ سعر اليورو اليوم للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.83 جنيه.



أسعار اليورو اليوم

كما تراجع اليورو اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.83 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.82 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل اليورو أمام الجنيه 18.60 جنيه للشراء وللبيع 18.82 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81 جنيه. كما تراجع اليورو اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.83 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.82 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل اليورو أمام الجنيه 18.60 جنيه للشراء وللبيع 18.82 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81 جنيه.

يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الجمعة 4-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:عالميًا، تراجعت منطقة اليورو اليوم نحو 0.4 % لأدنى مستوى في أسبوع عند 1.1797 دولار في آسيا، بينما يواصل الدولار الأمريكي انتعاشه بسبب رهان المستثمرين على سوق العملة الأمريكية، ليرتفع نحو 1.3% عن أدنى مستوى في 28 شهرًا.وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي، مقابل تراجعه أمام الجنيه في البنك المركزي وبنك مصر.ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.