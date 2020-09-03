وليد حجاج وابنته دارين ضيفا الموسم 2 من «الفاميليا»

يحل المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، وابنته دارين، ضيفين على الموسم الثاني من برنامج "الفاميليا" من تقديم الفنان أحمد أمين، عبر قناة البرنامج الرسمية على "يوتيوب"، والمقرر بثه خلال شهر سبتمبر الجاري.ويشمل الموسم الثاني ٨ حلقات، ومن المقرر بدء طرح الحلقات اعتبارا من منتصف سبتمبر، كما يناقش أمين في هذا الموسم موضوعات عن العلاقات الأسرية. وعن أبرز ضيوف البرنامج من بينهم الإعلامية دعاء فاروق وأسرتها، والفنان بيومي فؤاد وأسرته.والجدير بالذكر أن شركة ويل سبرينج والرائدة في مجال التنمية الاجتماعية وتنظيم المعسكرات على مدار عشر سنوات في مصر والوطن العربي، تعاقدت مع المنتج والكاتب رامي السكري والفنان أحمد أمين على عمل البرنامج، فقد تم إذاعته على الفيس بوك واليوتيوب فقط.