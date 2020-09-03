نائب الشيوخ بـ«البحر الأحمر» يكرم الأولى على الثانوية بسفاجا

كرم النائب عبد الرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، الطالبة علا عبيد حسين رفاعي الحاصلة على المركز الأول على مدينة سفاجا والمركز الثالث على محافظة البحر الأحمر بمجموع 99.7% بالثانوية العامة، وذلك بمقر الوحدة المحلية بمدينة سفاجا.وقال «كمال»، خلال حفل التكريم، اليوم الخميس، إن ما حققه أوائل الثانوية العامة وحرصهم على النجاح بتفوق كبير فى ظل عام استثنائي يثبت مدى قدرة الشباب المصرى على مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، موضحا أن شباب مصر هم الأمل والمستقبل، مطالبا أبناءنا الطلاب باستمرار السير بخطى ثابتة على درب النجاح والتفوق فى حياتهم الجامعية المقبلة، حتى التخرج بتفوق جديد لينضموا إلى منظومة العمل من أجل بناء وتطوير وطننا.وأضاف «كمال»، أن سوق العمل فى كل المجالات تحتاج طلابا على قدر كبير من التفوق ومهارات تكنولوجية، مطالبًا إياهم بالاستمرار فى الحفاظ على تفوقهم حتى يضمنوا فرص عمل تليق بتفوقهم، وفى نهاية اللقاء تم تسليم الطالبة برفقة أسرتها شهادات التقدير والميداليات التذكارية.