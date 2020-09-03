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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تعرف على موعد إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:02 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
أشرف لاشين – حسام محفوظ
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ننشر موعد إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 حيث تقوم الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بالفصل فى تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية لتلك الجولة ونشرها فى الجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 سبتمبر. 

موعد إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

تجري إنتخابات المرحلة الثانية جولة الإعادة لمجلس الشيوخ 2020، يومى 6 و7 سبتمبر الجاري لتصويت المصريين في الخارج، وذلك لمن سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي، بينما تجرى عملية التصويت فى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر الجاري، كما تجري جولة الإعادة علي 26 مقعدا في 14 محافظة.


علي جانب أخر أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، التى تجرى يومى الاحد والاثنين المقبلين.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات انه لن يتم ضم أي ناخبين جدد في الداخل أو الخارج على قاعدة الناخبين وان تصويت المصريين في الخارج سيكون قاصرا على من سجل اسمه في الجولة الأولى فقط.

ونسقت الهيئة مع وزارة الخارجية والسفارات في الخارج استعدادا لتصويت المصريين في الخارج والذي سيكون إلكترونيا، نظرا لظروف فيروس كورونا،كما سيتم إتاحة بطاقات إبداء الرأي وإقرار التصويت يومى الأحد والاثنين المقبلين فى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات Www.elections.eg.

وخصصت «الخارجية» 141 لجنة انتخابية فى 124 دولة لتصويت المصريين بالخارج، كما قامت البعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية لتسهيل وصول أوراق الاقتراع.

كما استعدت الهيئة لإجراء جولة الإعادة داخل مصر يومي 8 و9 سبتمبر الجاري في الدوائر التي تجرى فيها الإعادة فقط وقد استعدت المدارس التي تحولت إلى لجان انتخابية لاستقبال الناخبين.

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و تسلمت الهيئة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، بعد الفصل في الطعون الانتخابية التي تلقتها على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عقب انتهاء مدة الفصل المحددة بمدة 10 أيام، بنهاية أغسطس وتم ارسال الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد حسمت نتيجة 74 مقعدا من المقاعد الفردية للشيوخ.

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