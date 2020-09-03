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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ترشيح صبا مبارك للمشاركة فى مسلسل «الملك أحمس»

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:31 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
دعاء عبد المقصود
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رشحت شركتا سينرجي وأروما المنتجتان للمسلسل الدرامي الجديد "الملك أحمس" للنجم عمرو يوسف والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، الفنانة صبا مبارك للقيام بدور البطولة النسائية في العمل.

وعلم "الدستور"أن اتصالا جرى بين الفنانة وصناع العمل منذ أيام ولكنها لم توافق بشكل نهائي، حيث تنتظر قراءة دورها ضمن أحداث المسلسل قبل الموافقة والتعاقد بشكل رسمي.

ويبدأ الفنان عمرو يوسف، تصوير أول مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "الملك أحمس"، عقب انتهاء المخرج حسين المنباوي من معاينة أماكن تصوير المسلسل، والمقرر أن تنطلق أول مشاهده من صعيد مصر عقب الانتهاء من كل التحضيرات المختلفة.

يذكر أن شركة سينرجى وأورما استقرتا بشكل كبير على فريق العمل المشارك في المسلسل، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل الكاملة للعمل وكل أبطاله عقب إنهاء التعاقدات بشكل رسمي، حيث سيعتمد المسلسل على عدد كبير من نجوم الصف الأول وضيوف الشرف المختلفين من مصر وبعض الدول العربية.

يذكر أن الفنان عمرو يوسف من المقرر أن يقدم شخصية أحمس طارد الهكسوس، والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب.

ويعتبر المسلسل أحد أضخم وأهم إنتاج شركتي سينرجي وأروما لموسم دراما رمضان 2021، لما يتضمنه العمل من حروب، وخيل، وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، ويعتبر أول عمل فرعوني حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.

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