تركيا تعتقل 3 ضباط حاولوا الفرار إلى اليونان

اعتقلت السلطات التركية 3 ضباط أتراك سابقين، اليوم الخميس، متهمة إياهم بالانتماء إلى حركة «فتح الله جولن» المحظورة، وحاول الضباط الفرار إلى جزيرة خيوس في اليونان على متن «جيت سكي».وحددت فرق القيادة الإقليمية لخفر السواحل في بحر إيجة المشتبه بهم الذين حاولوا الفرار إلى جزيرة خيوس على متن جيت سكي قبالة شاطئ بيرلانتا في منطقة كيسوس، حيث تم تسليم المشتبه بهم الـ3، الذين أوقفتهم فرق خفر السواحل، وتم إحضارهم إلى الشاطئ، إلى ضباط قيادة شرطة المقاطعة، وفقًا للأناضول التركية.وتبين في التحقيق أن المشتبه بهم هم ملازم سابق وضباط سابقون من رتب أدنى، متهمين بالانتماء إلى حركة «جولن».يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يلقي باللوم على حركة جولن في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، ومنذ محاولة الانقلاب، شن نظام أردوغان حملات على القادة ومئات الآلاف من الأتراك من الجيش والإعلام والمؤسسات التعليمية وأماكن أخرى بتهمة المشاركة لحركة جولن.على الرغم من أن فتح الله جولن، كان في يوم من الأيام، حليفًا وثيقًا لأردوغان، لكن الشجار بينهما شاع، مما دفع الرئيس التركي، إلى حظر الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، والذي يدير شبكة من المدارس في جميع أنحاء العالم.