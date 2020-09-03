المرصد السوري: وصول 800 مرتزق إلى ليبيا خلال شهر

قال ‏مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن 800 مرتزق من حملة الجنسية السورية وصلوا إلى ليبيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».يشار إلى أن تقريرا أمريكيا أفاد بوجود آلاف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة إلى الأراضي الليبية للقتال إلى جانب ميليشيا حكومة الوفاق، ما يعزز تقويض الأمن داخل البلاد، ويولد ردة فعل عنيفة من الليبيين.فيما أرسلت أنقرة إلى ليبيا ما لا يقل عن 5000 مرتزق سوري من الذين عملوا بشكل وثيق معها في الحرب السورية، لمساعدة الميليشيات المسلّحة المتحالفة مع الوفاق في طرابلس في قتال الجيش الليبي.