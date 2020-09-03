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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعصار «مايساك» يضرب شبه الجزيرة الكورية بأمطار غزيرة ورياح قوية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:28 ص
إعصار مايساك
إعصار مايساك
وكالات
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ضربت رياح قوية وأمطار غزيرة معظم شبه الجزيرة الكورية اليوم الخميس بعد وصول الإعصار مايساك إلى البر، في الوقت الذي استمرت فيه جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن إعصار ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، بينما يتشكل إعصار ثالث قبالة الساحل.

والإعصار مايساك هو الرابع الذي يضرب شبه الجزيرة هذا العام وهو من أشد الأعاصير التي شهدتها منذ سنوات، ومن المتوقع أن يضرب معظم الكوريتين.

وتم إلغاء أو تأجيل مئات الرحلات الجوية، وتعرضت مدينة بوسان في جنوب كوريا الجنوبية لرياح قوية مع وقوعها في مسار الإعصار مباشرة.

وصدرت تحذيرات من الإعصار والأمطار الغزيرة في معظم باقي كوريا الجنوبية، التي شهدت هذا العام أطول فترة متصلة من الطقس المطير مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية فتاكة.

ويبحث خفر السواحل الياباني عن سفينة شحن تحمل آلاف الماشية وعشرات من أفراد الطاقم بعد فقدها بعدما أرسلت نداء استغاثة بسبب الإعصار مايساك.

وتحملت كوريا الشمالية وطأة الإعصار بافي الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس أن رئيس الوزراء كيم توك هون تفقد المناطق التي ضربتها الفيضانات وناقش سبلا للحد من أضرار الإعصار مايساك.

وبث التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية تقارير ليلية أمس الأربعاء واليوم تظهر الفيضانات الناجمة عن العاصفة.

وفي الوقت نفسه، بدأ الإعصار هايشين يتشكل قبالة الساحل ومن المتوقع أن يتجه صوب كوريا الجنوبية الأسبوع القادم.

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