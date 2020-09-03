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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حنان ماضى بضيافة أوركسترا «صوت مصر» بمسرح النافورة.. الليلة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:04 ص
حنان ماضى
حنان ماضى
نضال ممدوح
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يحتضن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ الفنانة حنان ماضى٬ ضيفة أوركسترا صوت مصر فى الأوبرا٬ بقيادة المايسترو أحمد عاطف٬ والعازفين: سامر بركات٬ على القانون، وائل النجار٬ على الأوكورديون وعلاء صابر٬ على العود.

ويتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الموسيقية الدرامية الشهيرة منها: بطل من ورق لـ حسن أبو السعود، كراكون في الشارع - أيام في الحلال - نصف ربيع الآخر - هالة والدراويش لـ عمار الشريعي، غرام في الكرنك لـ علي إسماعيل، دعاء الكروان لـ أندريا رايدر، الإرهاب والكباب لـ مودى الإمام وعدد من المؤلفات العالمية التي تم توظيفها فى فيلمى إمبراطورية ميم وسر طاقية الإخفاء٬ إلى جانب أهل الرضا وصوت مصر من مؤلفات قائد الأوركسترا المايسترو أحمد عاطف.

كما تتغنى حنان ماضى بمجموعة من أعمالها التى قدمتها لعدد من المسلسلات الشهيرة منها: على نار هادئة، المال والبنون، الوشاح الأبيض، البحار مندي، زي الهوى، سرسب وآسيا.

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