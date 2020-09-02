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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يعيد تسيير الرحلات الجوية المنتظمة.. الثلاثاء

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:37 م
وزير الإعلام الأردني
وزير الإعلام الأردني أمجد عودة
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أعلن وزير الإعلام الأردني، أمجد عودة العضايلة، اليوم الأربعاء، أن خلية أزمة كورونا قررت إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر مطار الملكة علياء الدولي، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالي.

وقال العضايلة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القرار استند إلى ضوابط وشروط تضمن السلامة العامة والوقاية والاحتراز.

وفيما يتعلق بالرحلات القادمة من دول مصنفة وبائيا بأنها (خضراء)، أشار العضايلة، إلى أنه يشترط فيها أن يكون المسافر قد أمضى آخر (أربعة عشر يومًا) قبل السفر في البلد القادم منها، وأن يحضر شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر ونتيجتها سلبية، وإجراء فحص ثان في المطار عند وصوله إلى المملكة على نفقته الخاصة وينتظر لحين صدور النتيجة، مبينا أنه في حال كانت نتيجة فحصه سلبية لا يتم حجره مؤسسيا، وإنما يتم الاكتفاء بالحجر المنزلي لمدة أسبوع.

وأوضح، بخصوص الرحلات القادمة من دول مصنفة وبائيا بأنها صفراء، أنه يشترط أن يحضر المسافر شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة من السفر ونتيجتها سلبية، وإجراء فحص ثانٍ في المطار عند وصوله إلى المملكة على نفقته الخاصة، ويتم نقله بعد إجرائه الفحص إلى الحجر المؤسسي لمدة سبعة أيام، كما سيتم إجراء فحص ثالث في اليومين الخامس أو السادس، مبينا أنه في حال بقيت نتيجة فحصه سلبيّة عند انتهاء فترة الحجر المؤسسي يتم حجره منزليا لمدة أسبوع.

وبشأن الرحلات القادمة من دول مصنّفة وبائيا بأنها حمراء، فيشترط- حسبما ذكرت الوكالة- إحضار شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة من السفر ونتيجتها سلبية، وإجراء فحص ثان في المطار عند وصوله إلى المملكة على نفقته الخاصة، ويتم نقله بعد إجرائه الفحص إلى الحجر المؤسّسي لمدة سبعة أيّام، كما سيتم إجراء فحص ثالث في اليومين الخامس أو السادس، مبينا أنه في حال بقيت نتيجة فحصه سلبيّة عند انتهاء فترة الحجر المؤسّسي يتمّ حجره منزليًّا لمدّة أسبوع.

ولفت العضايلة، إلى أن المسافر الذي لا يحضر فحص (PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر سيخضع للحجر المؤسسي لمدة أربعة عشر يومًا، مؤكدا أن هذه الإجراءات تنطبق على غير الأردنيين الراغبين بالقدوم إلى المملكة، وتطبق على جميع المعابر الحدوديّة.

وحول الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، بيّن العضايلة أن مغادرتهم متاحة في أي وقت، وحسب توافر الرحلات للوجهات التي يريدونها، وموافقة الدول المستضيفة على استقبالهم.

وأشار إلى أن وزير النقل، سيعلن، غدا الخميس، تفاصيل عودة الرحلات المنتظمة، والبروتوكول الصحي المتبع، وقائمة الدول المصنفة بأنها حمراء أو صفراء أو خضراء؛ مع الإشارة إلى أن هذه القوائم تتغيّر بين فترة وأخرى.

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