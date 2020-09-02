الأنبا أغاثون يناقش «التحديات المعاصرة للإيمان الأرثوذكسي»

أطلقت إيبارشية مغاغة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحلقة الأحدث من برنامج "التعليم والعقيدة"، للأنبا أغاثون أسقف الإيبارشية، عبر تقنية البث المباشر.وناقش نيافته خلال الحلقة الأحدث للبرنامج موضوع "التحديثات المعاصر للإيمان الأرثوذكسي"، في إطار حرصه على مناقشة الموضوعات التي تخص العقيدة المسيحية بشكل أسبوعي.وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.