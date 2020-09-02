المخرج أحمد خالد موسى يبدأ مونتاج فيلم «30 مارس»

بدأ المخرج أحمد خالد موسى، اليوم الأربعاء، عمليات مونتاج ومكساج فيلمه الجديد "30 مارس"، مشيرا إلى أنه بدأ فيهما عقب الانتهاء من تصوير آخر مشاهد الفيلم خلال الساعات الماضية، وأن موعد طرح العمل بدور العرض السينمائية لم يتحدد حتى الآن.وأشار المخرج إلى أن أحداث العمل تدور فى إطار التراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله.فيلم "30 مارس" من تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف.