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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تحقق في واقعة تجسس لصالح تركيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
كارل نيهمر
كارل نيهمر
مروة عنبر
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بدأت السلطات النمساوية في التحقيق بأنشطة تجسس يشتبه أنها لصالح المخابرات التركية.

وكشفت وزارة داخلية النمسا عن أن هناك شخصا لم تصرح باسمه، اعترف أنه يتجسس لصالح المخابرات التركية، مؤكدة أنها ستوجه التهم لهذا الشخص وستجري تحقيقات فورية بشأن أنشطة التجسس المشبوهة.

ووفقا لما ذكره موقع تي 24 التركي، قال وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، إن هناك شخصا اعترف بأنه تجسس على مواطنين أتراك ومواطنين نمساويين من أصل تركي وقدم المعلومات التي حصل عليها لمسؤولي الأمن بتركيا.

وأكد نيهمر أن هناك جهودا لزيادة تأثير القوى الأجنبية في النمسا، لافتا إلى أن هذا شيء غير مقبول تماما، وفقا لموقع تركيا الآن.

وفى السياق، قالت الأمين العام للسلامة العامة بالنمسا، فرانز روف، إن الإشارات باتت واضحة على التأثير التركي داخل النمسا، مشيرة إلى أن النتائج الحالية تم التوصل إليها نتيجة لدراسات مفصلة أجريت بعد قتال بين الجماعات التركية والكردية في فيينا يونيو الماضي.

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