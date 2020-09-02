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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوات إيرانية ضد مصادرة السلطات الأمريكية شحنات للوقود

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:47 ص
شحنات للوقود
شحنات للوقود
منار أحمد
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رفع مالكي 4 شحنات وقود إيرانية صادراتها السلطات الأمريكية الشهر الماضي، دعوات ضد المصادرة، لافتين إلى حقوقهم في الشحنة.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية الشهر الماضي مصادرة 1.116 مليون برميل من الوقود، قالت إنها كانت في الطريق إلى فنزويلا، وفقا لما نقلته "رويترز".

وتخضع صناعتا النفط في فنزويلا وإيران لعقوبات أميركية، وأثارتا غضب واشنطن أوائل هذا العام بإرسال شحنات بنزين إلى فنزويلا.

وفي الأوراق المقدمة للمحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة كولومبيا، قالت شركة موبين "إنترناشونال ليميتد"، إنها المالك للشحنة على الناقلتين بيلا وبيرينج، وقالت شركة عمان فويل وهي شركة مسجلة في المملكة المتحدة، إنها المالكة للشحنة التي كانت على الناقلتين باندي ولونا، وقالت شركة سوهار فويل المسجلة في سلطنة عمان إنها تملك جزءا من الشحنة على الناقلة "لونا".

وقالت الشركات، إنها باعت الشحنات مسبقا إلى مجموعة "سيتي إينرجي. إف.زد.سي" ولكن الدفع عند التسليم الأمر الذي عطلته مصادرة الشحنات.

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