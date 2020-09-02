«خطة جنونية» لمواجهة كورونا فى كوريا الشمالية

كشفت وسائل إعلام محلية، عن «مخطط جنوني» لزعيم كورويا الشمالية كيم يونج أون، لمواجهة تفشي فيروس كورونا في بلاده.وكانت قد أمرت السلطات في كوريا الشمالية جنود الجيش والشرطة، بإطلاق النار على أي شخص يقترب بمسافة نصف ميل "800 متر" من حدود البلاد مع الصين، بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت إذاعة "آسيا الحرة"، إن تعليمات بيونجيانج الجديدة دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الماضي.وأعلنت الشرطة في مدينة "هويريونج" التي تقع إلى الشمال من كوريا الشمالية على الحدود مع الصين، إنها "ستقتل أي شخص على هذه المسافة من الحدود، بصرف النظر عن سبب وجوده هناك".وحسب "آسيا الحرة"، يتم تطبيق هذه السياسة على طول الحدود البالغ طولها نحو 1400 كيلومتر "حتى ينتهي الوباء"، لمحاولة منع انتقال "كوفيد- 19" من خلال الاتصال بأشخاص من الصين.وتأتي تلك التعليمات رغم التراجع الملحوظ في أعداد مرضى كورونا المسجلة في الصين خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانت مهد الفيروس القاتل.وأرسلت حكومة كوريا الشمالية ذخيرة إلى الشرطة للمساعدة في تنفيذ السياسة الجديدة، موجهة رسالة طمأنة لقواتها، مفادها أنه في حال أطلقت النار على أي أحد يقترب من الحدود فإنها لن تتحمل المسئولية عن قتله.وظلت الحدود بين كوريا الشمالية والصين مليئة بالثغرات رغم محاولات إحكامها، حيث يعتمد الاقتصاد الكوري الشمالي على البضائع التي يتم تهريبها من وإلى الصين.وظلت كوريا الشمالية لأشهر تدعي عدم رصد أي إصابات بكورونا في البلاد، لكنها أعلنت حالة الطوارئ قبل أسابيع مع تسجيل الإصابة الأولى على أراضيها.