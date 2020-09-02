حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 2 سبتمبر 2020

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

الأسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: مشكلة إدارية كبيرة في العمل سببها تقاعسك الدائم عن ملاحقة الأمور المهمة.عاطفيًا: تشعر بألم كبير بسبب ترك الحبيب لك بعد توجيه كلام قاسٍ إليه جرح كرامته وشعوره.صحيًا: أنت نهم وشهيتك على الطعام مفرطة، فتسبب لك البدانة، لذا ضع حدًا لها.مهنيًا: يوفر لك هذا اليوم ظرفًا مناسبًا للقيام بعملية تجني منها أرباحًا كثيرة، وتكون حافزًا لعمليات أخرى.عاطفيًا: إذا واجهتك مشكلات جمة مع الحبيب بسبب غيرتك الزائدة، عليك أن تثق به أكثر فأكثر.صحيا: خصص ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل لممارسة نشاطات تمارين مفيدة، وخفف من الأعمال غير المجدية.مهنيًا: تجنّب هذا اليوم قدر المستطاع اتخاذ القرارات المصيرية في العمل لأن الحظ ليس في مصلحتك هذا اليوم.عاطفيًا: لا تكترث بآراء الآخرين عن علاقتك بالحبيب طالما أنك تثق بقلبك وبعقلك، وهذا هو المهم.صحيًا: واظب على ممارسة الرياضة يوميًا، واختر نهاية الأسبوع للتوجه الى البحر وممارسة السباحة.مهنيًا: يحمل هذا اليوم مفاجأة كبيرة إليك تفتح الطريق أمامك للبدء بتنفيذ مشاريعك الكبيرة.عاطفيًا: يحتاج الشريك إلى وجودك بجانبه، فهو يمرّ بأزمة كبيرة ويطلب مساندتك فلا تخذله.صحيًا: إذا أردت المحافظة على صحة سليمة وجسم رشيق، عليك تنفيذ مخطط رياضي طويل.مهنيًا: تشعر هذا اليوم بحس المنافسة الذي تتمتع به في مواجهة التحديات والتغلب على المصاعب مهما تكن كبيرة وصعبة.عاطفيًا: تدعو الحبيب إلى جلسة رومانسية فيلبي دعوتك بسرور، وتتناقشان في شئون القلب والحب.صحيًا: تريّث قبل القيام بنشاطات مكثفة دفعة واحدة، خذ الأمور بالتروي، ومهّد لها خطوة خطوة.مهنيًا: تعيد هذا اليوم النظر في مشروع كبير قبل البدء بتنفيذه، وتحاول استطلاع آراء الزملاء بشأنه بغية عدم الوصول إلى الفشل.عاطفيًا: الإخلاص للحبيب الوسيلة الوحيدة لإيجاد السعادة وكسب حبه وثقته وتفانيه من أجلك.صحيًا: ربما تفكر في سفر أو تخطط له برفقة أفراد العائلة، شعورًا منك بالترفيه والترويح عن النفس.مهنيًا: تجد نفسك محاطًا بأشخاص أوفياء ويرغبون في مساندتك لتخطّي أزمتك المهنية.عاطفيًا: لا تتفرّد بقراراتك ولا تنسَ أن للشريك حقوقًا عليك أن تحترمها وتحترمه أيضًا.صحيًا: لا تتوانَ عن النهوض باكرًا وممارسة المشي والقيام ببعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر.مهنيًا: يساندك أرباب العمل ويقفون في صفك ضد المفترين عليك، فتنجلي المصاعب التي كنت تواجهها في العمل وتبدأ مشروعًا جديدًا بتفاؤل.عاطفيًا: تصرّف مع الحبيب بعفوية ومن دون تصنّع واحرص على توطيد علاقتك به.صحيًا: تناول الطعام في أثناء متابعة البرامج التلفزيونية مضرّ، فتجنبه.مهنيًا: يطرأ حادث غير متوقع يجعل حدسك في غير محله، فلا تغامر كثيرًا وإلا وقعت في مأزق كبير.عاطفيًا: قدّر قيمة الشريك ولا تنفعل أمام الصعوبات التي تواجهها في العلاقة به.صحيًا: خفّف قدر الإمكان من الزيوت ولا سيما في المقالي التي قد تسبب لك الكوليسترول.مهنيًا: الوقت مناسب لدرس المعطيات والملاحظات التي أمامك، ستساعدك في بدء مشروع جديد.عاطفيًا: تتهرب من مناقشة مواضيع حساسة مع الشريك ما يزيد من شكوكه تجاهك والابتعاد عنك.صحيًا: تكثر العوامل التي تشعرك بالوهن، لكنها تختفي أسرع مما كنت تتوقع.مهنيًا: تجتهد هذا اليوم للحصول على مبلغ من المال لتسديد دين قديم استحق، وتنتبه إلى خطواتك في المستقبل.عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك وأخبره حقيقة مشاعرك تجاهه تجنّبًا لتوتر العلاقة بينكما.صحيًا: حاول أن تمارس رياضة المشي باستمرار، فهذا يفيد الجسم بكامله.مهنيًا: بانتظارك هذا اليوم شراكة جديدة تولد بعد مفاوضات شاقة، وثمة عقد يلوح في الأفق.عاطفيًا: تستعيد ذكريات علاقة سابقة وتشعر بالحنين نحو من كنت على علاقة معه.صحيًا: شرب المياه بمعدلات عالية مهم جدًا، وهذا عامل إيجابي من أجل صحة أفضل.