رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل أتاكاما بتشيلى

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 2 سبتمبر 2020

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:25 ص
الأبراج
الأبراج
غادة موسى
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: مشكلة إدارية كبيرة في العمل سببها تقاعسك الدائم عن ملاحقة الأمور المهمة.
عاطفيًا: تشعر بألم كبير بسبب ترك الحبيب لك بعد توجيه كلام قاسٍ إليه جرح كرامته وشعوره.
صحيًا: أنت نهم وشهيتك على الطعام مفرطة، فتسبب لك البدانة، لذا ضع حدًا لها.

الثور
مهنيًا: يوفر لك هذا اليوم ظرفًا مناسبًا للقيام بعملية تجني منها أرباحًا كثيرة، وتكون حافزًا لعمليات أخرى.
عاطفيًا: إذا واجهتك مشكلات جمة مع الحبيب بسبب غيرتك الزائدة، عليك أن تثق به أكثر فأكثر.
صحيا: خصص ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل لممارسة نشاطات تمارين مفيدة، وخفف من الأعمال غير المجدية.

الجوزاء
مهنيًا: تجنّب هذا اليوم قدر المستطاع اتخاذ القرارات المصيرية في العمل لأن الحظ ليس في مصلحتك هذا اليوم.
عاطفيًا: لا تكترث بآراء الآخرين عن علاقتك بالحبيب طالما أنك تثق بقلبك وبعقلك، وهذا هو المهم.
صحيًا: واظب على ممارسة الرياضة يوميًا، واختر نهاية الأسبوع للتوجه الى البحر وممارسة السباحة.

السرطان
مهنيًا: يحمل هذا اليوم مفاجأة كبيرة إليك تفتح الطريق أمامك للبدء بتنفيذ مشاريعك الكبيرة.
عاطفيًا: يحتاج الشريك إلى وجودك بجانبه، فهو يمرّ بأزمة كبيرة ويطلب مساندتك فلا تخذله.
صحيًا: إذا أردت المحافظة على صحة سليمة وجسم رشيق، عليك تنفيذ مخطط رياضي طويل.

الأسد
مهنيًا: تشعر هذا اليوم بحس المنافسة الذي تتمتع به في مواجهة التحديات والتغلب على المصاعب مهما تكن كبيرة وصعبة.
عاطفيًا: تدعو الحبيب إلى جلسة رومانسية فيلبي دعوتك بسرور، وتتناقشان في شئون القلب والحب.
صحيًا: تريّث قبل القيام بنشاطات مكثفة دفعة واحدة، خذ الأمور بالتروي، ومهّد لها خطوة خطوة.

العذراء
مهنيًا: تعيد هذا اليوم النظر في مشروع كبير قبل البدء بتنفيذه، وتحاول استطلاع آراء الزملاء بشأنه بغية عدم الوصول إلى الفشل.
عاطفيًا: الإخلاص للحبيب الوسيلة الوحيدة لإيجاد السعادة وكسب حبه وثقته وتفانيه من أجلك.
صحيًا: ربما تفكر في سفر أو تخطط له برفقة أفراد العائلة، شعورًا منك بالترفيه والترويح عن النفس.

الميزان
مهنيًا: تجد نفسك محاطًا بأشخاص أوفياء ويرغبون في مساندتك لتخطّي أزمتك المهنية.
عاطفيًا: لا تتفرّد بقراراتك ولا تنسَ أن للشريك حقوقًا عليك أن تحترمها وتحترمه أيضًا.
صحيًا: لا تتوانَ عن النهوض باكرًا وممارسة المشي والقيام ببعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر.

العقرب
مهنيًا: يساندك أرباب العمل ويقفون في صفك ضد المفترين عليك، فتنجلي المصاعب التي كنت تواجهها في العمل وتبدأ مشروعًا جديدًا بتفاؤل.
عاطفيًا: تصرّف مع الحبيب بعفوية ومن دون تصنّع واحرص على توطيد علاقتك به.
صحيًا: تناول الطعام في أثناء متابعة البرامج التلفزيونية مضرّ، فتجنبه.

القوس
مهنيًا: يطرأ حادث غير متوقع يجعل حدسك في غير محله، فلا تغامر كثيرًا وإلا وقعت في مأزق كبير.
عاطفيًا: قدّر قيمة الشريك ولا تنفعل أمام الصعوبات التي تواجهها في العلاقة به.
صحيًا: خفّف قدر الإمكان من الزيوت ولا سيما في المقالي التي قد تسبب لك الكوليسترول.

الجدي
مهنيًا: الوقت مناسب لدرس المعطيات والملاحظات التي أمامك، ستساعدك في بدء مشروع جديد.
عاطفيًا: تتهرب من مناقشة مواضيع حساسة مع الشريك ما يزيد من شكوكه تجاهك والابتعاد عنك.
صحيًا: تكثر العوامل التي تشعرك بالوهن، لكنها تختفي أسرع مما كنت تتوقع.

الدلو
مهنيًا: تجتهد هذا اليوم للحصول على مبلغ من المال لتسديد دين قديم استحق، وتنتبه إلى خطواتك في المستقبل.
عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك وأخبره حقيقة مشاعرك تجاهه تجنّبًا لتوتر العلاقة بينكما.
صحيًا: حاول أن تمارس رياضة المشي باستمرار، فهذا يفيد الجسم بكامله.

الحوت
مهنيًا: بانتظارك هذا اليوم شراكة جديدة تولد بعد مفاوضات شاقة، وثمة عقد يلوح في الأفق.
عاطفيًا: تستعيد ذكريات علاقة سابقة وتشعر بالحنين نحو من كنت على علاقة معه.
صحيًا: شرب المياه بمعدلات عالية مهم جدًا، وهذا عامل إيجابي من أجل صحة أفضل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم»: تحديد إعلان خطة العام الدراسى الجديد خلال ساعات

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

تقرير الطب الشرعى يثبت تعاطى المتهم أحمد بسام زكى المخدرات

الصور

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

عبدالوهاب أغمى عليه بعد خسارته 2900 جنيه.. هوايات غريبة للفنانين

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء 2-9-2020

المصرى: المحكمة الرياضية الدولية تلغى عقوبة إيقاف القيد

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

قضية «التعليم فى ضوء المستجدات» على طاولة «الأعلى للثقافة».. اليوم

«حريم النار» بالهناجر ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبى

اليوم.. قراءات شعرية ضمن برنامج «الثقافة بين إيديك»

«أشخاص قد تعرفهم» بضيافة «خان السحر للثقافة» بالإسكندرية