الأزهر عن الاعتداء على مسن فلسطينى: الاحتلال لا يعرف قيمة الإنسانية

أدان الأزهر الشريف بشدة الاعتداء الوحشي الذي قام به بعض جنود الاحتلال الإسرائيلي على مسن فلسطيني، أثناء قمع وقفة منددة بالاستيطان على أراضي بلدتي جبارة وشوفة بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.وأعرب الأزهر الشريف - في بيان الليلة - عن كامل تضامنه مع هذا البطل الذي يدافع عن أرضه، متشبثًا بعلم بلاده ضد المحتل الغاشم، الذي لا يدرك قيمة الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، مؤكدًا موقفه الرافض لسياسات الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الشعب الفلسطيني الذي يُستباح عرضه ودمه وتُنهب مقدراته وتنتهك مقدساته.ودعا الأزهر الشريف جميع القوى والمنظمات الدولية إلى إدانة ومنع تلك الاعتداءات المتكررة، مجددًا تضامنه مع نضال أبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في مواجهة تلك الاعتداءات.