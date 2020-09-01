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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

يمكنك التأكد من اقتباس تغريدتك على «تويتر» بنقرة واحدة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:40 م
تويتر
تويتر
وكالات
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طورت منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر" تقنية جديدة يمكنها التأكد من اقتباس التغريدات بنقرة واحدة فقط.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنه سيتم إضافة زر اقتباس التغريدة بين أزرار "عداد إعادة التغريد، و"الإعجابات"، بحيث يمكن معرفة عدد الأشخاص الذين اقتبسوا تغريدة بنقرة واحدة.

كما يمكن من خلال تلك التقنية الجديدة، تحديد من يتم السماح له بالرد على تغريداتك ومن سيتم منعه.

​يمكن أن تساعد هذه الميزة على منصة تويتر في تقليل مقدار الوقت الذي يقضيه الشخص في التعامل مع ردود البريد العشوائي أو الحجج غير ذات الصلة في سلسلة تغريدات، ولكن جعل تغريدات الاقتباس مرئية جدًا.

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