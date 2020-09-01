سقوط عصابة للنصب على المواطنين وانتحال صفة رجال الشرطة بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين وانتحال صفة رجال الشرطة بمنطقة كرموز.تبلغ لقسم شرطة كرموز من أحد الأشخاص بتعرفه على أحد الأشخاص وإيهامه باستبدال مبلغ 800 ألف جنيه بما يوازى قيمتها من عملة الدولار الأمريكى واتفق معه على مقابلته بمنطقة الموقف الجديد.وأضاف أنه اصطحبه لداخل سيارة قيادته إلا أنه فوجئ عقب ذلك بحضور سيارة أجرة «ميكروباص» يستقلها مجهولين وقاموا باصطحاب الضحية لسيارتهم واستولوا منه على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى بدعوى أنه من المشهور عنه ارتكاب جرائم النصب وهربوا.توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص، وتم ضبط 8 منهم.وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا واعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع النصب على المواطنين وانتحال صفة رجال الشرطة.وبإرشاد المتهمين جرى ضبط مبلغ 533 ألف جنيه من المبلغ المالى المستولى عليه، السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، ملك شقيق أحد المتهمين، وإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، التحقيق فى النيابة المختصة.