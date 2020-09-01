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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تكشف عن تفاصيل فض منازعات ضريبية بـ29 مليار جنيه

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
المالية
المالية
راندا التوني
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كشفت وزارة المالية عن تفاصيل إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 أبريل 2020، وفقًا لآخر الإحصائيات، والتي بلغ إجماليها 29.77 مليار جنيه.

وسجل إجمالي عدد الطلبات المنجزة لضريبة الدخل 17143 طلبًا، وقيمة الوعاء المتنازع عليه 162.200 مليار جنيه، وقيمة الضريبة المتنازع عليها 42.5 مليار جنيه، والضريبة المتفق عليها بالمليار 13.836 مليار جنيه.

أما ضريبة القيمة المضافة فوفقًا للتقرير بلغ إجمالي عدد الطلبات المنجزة 4587 طلبًا، والضريبة المتنازع عليها 23.85 مليار جنيه، والضريبة المتفق عليها 14.953 مليار جنيه.

وبلغ الطلبات المنجزة للضرائب العقارية 7252 طلبًا، والوعاء المتنازع عليه 29.5 مليار جنيه، والضريبة المتنازع عليها 2.803 مليار جنيه، والضريبة المتفق عليها 981 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي الطلبات لإنهاء منازعات القيمة المضافة 4891، والضريبة المتنازع عليها 26.5 مليار جنيه، وبلغ عدد الطلبات المنجزة 4587 طلبًا، والضريبة المتنازع عليها 23.850 مليار جنيه، والضريبة المتفق عليها 14.95 مليار جنيه.

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