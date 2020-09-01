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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تحتجز مذيعة أسترالية بارزة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:29 ص
المذيعة تشينج لي
المذيعة تشينج لي
وكالات
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أعلنت الحكومة الأسترالية، عن قيام السلطات الصينية باحتجاز مذيعة أخبار تلفزيونية أسترالية بارزة تعمل بمحطة (سي جي تي إن) الصينية، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وأصدرت وزيرة الخارجية ماريس باين بيانا أكدت فيه اعتقال المذيعة تشينج لي، التي تعمل في القناة الإخبارية الإنجليزية الرسمية، قبل أسبوعين.

وجاء في البيان: "تلقينا إخطارًا رسميا في 14 أغسطس 2020 من السلطات الصينية بإعتقالها".

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن تشينج أم لطفلين، ولم تُتهم رسميا أو تم توقيفها، لكنها محتجزة تحت "مراقبة سكنية في مكان محدد"، وأضافت أنه يمكن احتجاز تشينج في هذا النوع من الاحتجاز لمدة تصل إلى ستة أشهر دون الاتصال بمحامين.

وأوضحت الهيئة أن، طفلي تشينج يقيمان حاليا مع الأسرة في مدينة ملبورن الأسترالية.

وتعمل تشينج لدى محطة (سي جي تي إن) منذ ثماني سنوات في تغطية الأخبار الإقتصادية.

ويأتي احتجازها وسط نزاع تجاري متصاعد بين بكين وكانبيرا.

يشار إلى أن، تشينج ليست أول مواطن أسترالي تحتجزه بكين. ومنذ يناير 2019، تم اعتقال الكاتب الصيني الأسترالي يانج هنج جون للاشتباه في قيامه بالتجسس.

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