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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يبحث تأسيس مجلس للإعلام الكنسي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:38 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة
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عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، اجتماعًا اليوم، لمناقشة بعض الأفكار المطروحة بخصوص وسائل الإعلام القبطية، وكيف يمكن التنسيق بينها في صورة مجلس أو هيئة لتعمل معا بتنسيق وتعاون.

حضر الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة.

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