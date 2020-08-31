«آراب نيوز»: أرباح قياسية لمصر من مناجم الذهب

أكدت صحيفة "آراب نيوز" البريطانية، أن مصر ستحقق أرباحًا قياسية بفضل اكتشافات الذهب الضخمة،وتابعت أن مصادر حكومية مصرية قدرت أن البلاد ستنتج 15.6 طن من الذهب خلال السنة المالية الحالية.وقالت المصادر إن الحكومة تبحث عن فرص استكشاف واكتشاف جديدة في المناطق من خلال زيادة الاستثمار التعديني الأجنبي في مصر، وأعلنت شركة "Centamin" المالكة لمنجم السكري أن أرباح المنجم زادت بنحو 100% خلال الربع الأول من 2020 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 49.2 مليون دولار مقارنة بـ24 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، موضحة أن الزيادة دعمها ارتفاع المبيعات وأسعار الذهب.وحصلت مصر على 42.5 مليون دولار كحصة من الأرباح خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، بالإضافة إلى 6.7 مليون دولار، مقارنة بـ20.5 مليون دولار و3.5 مليون دولار العام الماضي على التوالي.وقالت الشركة إن المنجم أنتج 125 ألف أوقية خلال الربع الأول من 2020، لكنها توقعت أن ينخفض ​​الإنتاج إلى 115 ألف أوقية خلال الربع الثاني.وأوضح مصدر حكومي إن إيرادات الهيئة العامة للثروة المعدنية خلال العام المالي الماضي ارتفعت إلى 2.24 مليار جنيه، مضيفًا أن الهيئة أشرفت على تحسينات ضخمة خاصة بعد صدور قانون الثروة المعدنية.وقال المصدر إن الهيئة تهدف إلى تحقيق إيرادات بقيمة 2.4 مليار جنيه، لكن جائحة فيروس كورونا المستجد حال دون بلوغ الهدف.