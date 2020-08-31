مرشح رئاسي تركي سابق يعلن عن حزب جديد يعتنق أفكار أتاتورك

يستعد المرشح الرئاسي التركي السابق «محرم إنجة» للإعلان عن حزبه الجديد في منتصف شهر سبتمبر المقبل، بمدينة هكاري التركية.وكشفت مصدر مقرب من «إنجة» عن أن الحزب المزمع إطلاقه قريبا سيقوم بكل ما لم يستطع أن يفعله حزب الشعب الجمهوري، الذي انفصل عنه إنجة مؤخرا.وذكر موقع «حرييت»، نقلا عن المصدر، أن الحزب الجديد سيقوم على تكريس القيم الوطنية ومبادئ مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.يذكر أن إنجة استقال في وقت سابق من حزب الشعب الجمهوري، وأعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد يعتنق أفكار أتاتورك، إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل عن الحزب حتى هذه اللحظة، وفقا لموقع «تركيا الآن».