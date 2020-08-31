الأمن العام يضبط 177 قطعة سلاح وينفذ 57 ألف حكم قضائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط "177 قطعة سلاح نارى، 263 قضية مخدرات، وتنفيذ 57653 حكما قضائيا متنوعا".جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.