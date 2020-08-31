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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة التركية تمنع مسيرة لعيد النصر وتعتدي على المشاركين

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:33 م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
مروة عنبر
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فى خطوة جديدة لقمع الحريات فى تركيا، منعت الشرطة التركية خروج مسيرة النصر التي نظمها حزب الشعب الجمهوري، بمدينة كيرشهير احتفالا بالذكرى الـ98 لعيد النصر.

وأعلن نائب حزب الشعب الجمهوري عن المدينة، متين إلهان، عن تعرضه للعنف والضرب من قبل قوات الشرطة بسبب مشاركته في الاحتفالات بتلك المناسبة الوطنية.

وذكر موقع "كي آر تي" التركي، أن الشرطة منعت مسيرة النصر التي نظمها الشعب الجمهوري في الذكرى 98 ليوم النصر في 30 أغسطس، واعتدت الشرطة على نواب وأعضاء الحزب المشاركين بالمسيرة، والذين رددوا هتافات مثل "نحن جنود مصطفى كمال أتاتورك"، إلا أن الشرطة التركية وضعت الحواجز بالشوارع التي كان من المقرر أن تجوبها المسيرة وحاصرت المواطنين.

وبدأت الاشتباكات بين عناصر الشرطة والمواطنين المشاركين بالمسيرة وفي مقدمتهم أعضاء حزب الشعب، واستمرت الاشتباكات لفترة طويلة، شهدت كيرشهير خلالها اعتداءات من الشرطة على المواطنين، وفقا لموقع تركيا الآن.

وعلق متين إلهان، قائلا: "كان الجميع في الشوارع يوم 15 يوليو الماضي، فأين كان رجال الشرطة هؤلاء؟، وكان هناك تزاحم داخل مسجد آيا صوفيا عند افتتاحه أيضا، وأكد أن أحد رجال الشرطة قام بركله، وقال له عار عليك أن تأكل من خبز هذه البلاد".

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