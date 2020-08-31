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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أراب نيوز: اكتشاف الغاز الطبيعي في تركيا لن يحل جميع مشاكلها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:36 م
الغاز الطبيعي في
الغاز الطبيعي في تركيا
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "أراب نيوز" البريطانية، أن اكتشاف الغاز الطبيعي في تركيا لن يحل جميع مشاكلها،
وذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أن تركيا اكتشفت حقل غاز بحريا بمساحة 320 مليار متر مكعب في البحر الأسود على عمق 2100 متر.

وقد قدم وزير الخزانة، بيرات البيرق، وهو صهر أردوغان، الاكتشاف باعتباره خبرًا مهمًا للغاية من شأنه أن يغير قواعد اللعبة في المنطقة، وأضاف أنه تم تحديد طبقتين أخريين تحت الحقل المكتشف، لكن يلزم تأكيدهما من خلال عدة فحوصات لجعله احتياطيًا مؤكدًا.

وأكدت الصحيفة أنه بالنسبة لدولة مثل تركيا، تستورد 98% من الغاز الذي تستخدمه، فإن هذا الاكتشاف مهم، حيث يبلغ الاستهلاك نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وتدفع نحو 13 مليار دولار مقابل ذلك، لذلك قد يخفف هذا الحقل من مشكلة الطاقة في تركيا إلى حد ما، لكن اعتباره عامل تغيير في اللعبة أمر غير واقعي، وأضافت أن احتياطيات الغاز تصنف على أنها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو عملاقة، وتعتبر الاحتياطيات الجديدة لتركيا كبيرة، ولكن المقارنة مع عمالقة العالم ستعطي مؤشرًا أوضح لحجمها النسبي.

وأوضحت "لراب نيوز" أنه في حال تم تأكيد أن مخزون الحقل يصل إلى 320 مليار متر مكعب من الغاز، فإن هذا يتوافق فقط مع استهلاك تركيا لمدة 6 سنوات فقط، كما أنه من غير الواضح حجم الاستثمار المطلوب لجعل هذا الغاز يصل إلى المستهلك، مشيرة إلى أن الاكتشاف قد يخفف من مشكلة الطاقة في تركيا إلى حد ما، لكن اعتباره عامل تغيير في اللعبة ليس بالأمر الواقعي وأوضحت انه قد يساعد هذا الاكتشاف في التخفيف من جوع تركيا إلى الطاقة، لكن لا ينبغي اعتباره وصفة لحل المشاكل الاقتصادية العميقة الجذور في البلاد.

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